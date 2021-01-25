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Аналитик назвал время для покупки долларов

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Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров назвал время для покупки долларов. Он рассказал агентству «Прайм», что момент для приобретения американской валюты может прийтись на первую половину февраля и середину весны.

По его словам, ориентирами для постепенной покупки являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар.

Аналитик отметил, что с начала года доллар показал активное укрепление против большинства валют на фоне всплеска опасений относительно потенциального раннего повышения ставки со стороны ФРС.

На фоне роста курса доллара произошел и «рост доходностей по американским казначейским обязательствам», по 10-летним бумагам она поднялась в течение недели с 0,92 процента до 1,14 процента, подчеркнул специалист. «Рубль в такой ситуации не мог избежать ослабления. Однако решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что оказало поддержку российской валюте», — отметил Александров.

По его словам, для рубля есть три основных риска: восстановление добычи Саудовской Аравией на фоне слабого спроса, ухудшение глобального спроса на сырье на фоне пандемии коронавируса и «санкционное давление после формирования новой администрации в США».

Ранее в январе сообщалось, что пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился.

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