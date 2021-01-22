Пандемия сократила разрыв между богатыми и бедными

Пандемия коронавируса непропорционально сильно поразила государства с высоким уровнем дохода на душу населения, поэтому разрыв между бедными и богатыми сократился. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследования.

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Снижение неравенства началось еще в 2007 году, но в 2020 году оно оказалось более значительным. «Это больше говорит нам об ужасной неспособности многих западных правительств защитить своих граждан, чем об успехах более бедных стран. Пандемия выявила трагические пробелы в системах общественного здравоохранения богатых стран», —.отмечает издание.

Например, в США в штатах с более высоким доходом на душу населения в среднем оказалось наибольшее количество погибших от пандемии. Исследования также показывают, что государства, которые решили не вводить жесткий карантин в надежде защитить свою экономику, не получили особой выгоды.

Ранее стало известно, что власти Швеции испугались роста числа миллиардеров в стране по итогам 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это свидетельствует об увеличении пропасти между богатыми и бедными, считают они.

Совокупное состояние 169 шведских богачей за 2020 год выросло на 295 миллиардов крон (35 миллиардов долларов) и достигло 1,3 триллиона крон. Это соответствует 40 процентам всех частных сбережений в Швеции, размещенных в акциях и фондах акционерного капитала.