Миру предрекли самый страшный экономический кризис за 80 лет

Мир может столкнуться с самым страшным за 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен, нет такой вакцины, которая могла бы исправить причиненный вред, отметил он. Гутерриш также предрек рост уровня крайней бедности и угрозы голода. Глава ООН уверен, что причиной такой ситуации стало неравенство и несправедливое устройство общества. Гутерриш считает, что правительства не смогли совместно ответить на эту глобальную угрозу.

Ранее глава ООН по продовольствию Дэвид Бисли призвал миллиардеров и предприятия помочь спасти 30 миллионов человек по всему миру, которые рискуют умереть от голода в этом году.

Более 32 миллионов человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии коронавируса. Это те люди, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день.