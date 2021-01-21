Отказавшаяся от карантина Швеция испугалась роста числа миллиардеров

Власти Швеции испугались роста числа миллиардеров в стране по итогам 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку это свидетельствует об увеличении пропасти между богатыми и бедными. Об этом сообщает Bloomberg.

Ситуация с неравенством в Швеции ухудшалась в последние годы из-за жесткой денежно-кредитной политики, которая привела к раздуванию цен на активы на фондовом рынке, а в последнее время — скачку безработицы в стране на фоне COVID-19. В прошлом году 40 подданных королевства стали миллиардерами в шведских кронах и долларовыми миллионерами благодаря росту стоимости активов на фондовом рынке, свидетельствуют результаты исследования Dagestan Industri.

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Совокупное состояние 169 шведских предпринимателей или состоятельных семей за 2020 год выросло на 295 миллиардов крон (35 миллиардов долларов) и достигло 1,3 триллиона крон. Это соответствует примерно 40 процентам всех частных сбережений в Швеции, размещенных в акциях и фондах акционерного капитала.

Министр финансов королевства Магдалена Андерссон заявила, что видит «очевидный риск» так называемого К-образного восстановления экономики, при котором богатые будут становиться богаче, а бедные — беднее. Глава Минфина вместе с единомышленниками по коалиции, которую возглавляют социал-демократы, намекнула на то, что правительство может использовать налоги для улучшения ситуации с неравенством в стране.

Во время пандемии Швеция стала единственной страной Европы и одним из немногих государств мира, которое отказалось от карантина. Власти королевства рассчитывали, что это позволит не только выработать коллективный иммунитет, но и снизить негативное воздействие пандемии на экономику. По предварительным данным, подход шведских властей оправдал себя. Данные местного статистического ведомства свидетельствуют о том, что в третьем квартале 2020 года ВВП королевства вырос больше, чем ожидалось. За период с июля по сентябрь экономика страны выросла на 4,9 процента как второму кварталу, в то время как по прогнозу она должна была вырасти на 4,3 процента.