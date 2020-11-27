Отказ Швеции от карантина оправдал себя

Экономика Швеции в третьем квартале 2020 года выросла больше, чем ожидалось. Таким образом, отказ страны от жесткого карантина оправдал себя. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные шведского статистического ведомства.

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ВВП страны по итогам июля-сентября вырос на 4,9 процента по отношению ко второму кварталу, а не на 4,3 процента, как предполагалось ранее. Причиной стало улучшение ситуации с коронавирусом в летние месяцы и рост потребительского спроса. Однако власти королевства уже предупредили, что четвертый квартал будет мрачным, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшается.

Ранее ЦБ Швеции представил обновленный прогноз по ситуации в экономике в 2020 году, который был пересмотрен в сторону понижения. Ранее регулятор ожидал, что ВВП страны по итогам года упадет на 3,6 процента. Согласно свежему прогнозу, падение достигнет 4 процентов. Отскок в 2021 году будет более скромным, чем ожидалось: первоначально в центробанке прогнозировали рост на 3,7 процента, теперь регулятор ожидает рост только на 2,6 процента. Инфляция будет ниже таргета в 2 процента.

ВВП Швеции во втором квартале 2020 года падал на 8,6 процента по отношению к первому. Королевство является единственным государством Евросоюза, которое отказалось от жестких ограничений во время пандемии коронавируса. Власти страны заявляли, что стремятся сформировать коллективный иммунитет и не допустить масштабного экономического кризиса.