Экономике США предрекли «глубокую яму»

Если не предпринять меры по стимулированию экономики США, то в ближайшем будущем она может оказаться в «глубокой яме». Об этом заявил на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз, его слова передает ТАСС.

«Мы находимся в опасной ситуации [с точки зрения] вируса и экономики. Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму. Еще более серьезную, чем кризис, в котором мы находимся», — предрек Диз.

Ранее аналитики предсказали, что экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая может стать министром финансов США, способна обрушить курс доллара. Она планирует простимулировать экономику страны таким образом, что рыночный курс национальной валюты понизится.