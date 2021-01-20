Доллару предсказали обрушение из-за Минфина США

Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая может стать министром финансов США, способна обрушить курс доллара, предсказывают аналитики, опрошенные Bloomberg.

Материалы по теме Биток жив Главная криптовалюта планеты бьет все рекорды. Как долго биткоин будет дорожать? В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции?

Она планирует повысить ликвидность национальной экономики за счет вливания государственных средств, отмечает издание. Йеллен также призывает принять дополнительные меры по поддержке американской экономики. Валютный стратег и аналитик National Australia Bank Ltd. Родриго Катрил заявил, что власти страны не будут препятствовать рыночному снижению курса доллара, если примут такие меры.

Ранее стало известно, что Европейский союз создал план по укреплению международной позиции евро, стремясь ослабить влияние доллара. ЕС столкнулся с трудностями после санкционной политики США в отношении Ирана, которые затронули европейские банки и компании, а также граждан ЕС, сотрудничающих с исламской республикой.

В ноябре прошлого года экономисты Goldman Sachs заявили, что рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году. Доллар, по их прогнозам, продолжит падение. Эксперты отметили, что курс американской валюты снизится на шесть процентов.