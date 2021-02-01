В США указали на негативные последствия американских санкций для доллара

Страны, в отношении которых США ввели экономические санкции, пытаются снизить свою зависимость от доллара и переходят на использование других валют для расчетов с партнерами. На это указано в обзоре Исследовательской службы конгресса США, передает RT.

В документе говорится, что наиболее серьезным негативным последствием для доллара станет то, что США столкнутся с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам.

Как указывают аналитики, Вашингтон стал чаще использовать доллар для достижения внешнеполитических целей, в том числе ограничение доступа к американской нацвалюте и своим финансовым рынкам для Ирана, России и Венесуэлы.

Также специалисты считают, что ограничения могут иметь ряд других нежелательных последствий для США, например, ответные меры со стороны государств.

Ранее бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч предположил, что к концу 2021 года курс доллара значительно снизится. Экономист утверждает, что при неблагополучном раскладе американская валюта может подешеветь на 35 процентов. Предпосылками для этого он назвал рост дефицита текущих операций в платежном балансе Соединенных Штатов, усиление европейской валюты, а также бездействие Федеральной резервной системы США.