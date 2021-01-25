Китайская экономика оказалась привлекательней американской

Китай обогнал США по привлечению прямых иностранных инвестиций, став абсолютным лидером по этому показателю. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Конференции ООН по торговле и развитию. Экономика КНР оказалась более привлекательна для инвесторов, чем американская.

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В 2020 году прямые инвестиции иностранных компаний в экономику КНР увеличились на четыре процента (до 163 миллиардов долларов), а в США — рухнули на 49 процентов (до 134 миллиардов). Многие компании расширили свое присутствие в Китае (например, бренд спортивной одежды Adidas и американский производитель электронных систем управления Honeywell International).

Крупнейший в мире ретейлер Walmart намерен инвестировать в Ухань 460 миллионов долларов в следующие пять лет, а Tesla расширяет свое производство в Шанхае. Восточная Азия привлекла треть всех иностранных инвестиций, что оказалось для нее самым лучшим показателем за всю историю наблюдений (то есть с 1980-х годов). При этом Евросоюз показал падение показателя на 71 процент, а Россия — на 96 процентов (с 32 до 1,1 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что вопреки пандемии коронавируса состояние 400 богатейших китайцев выросло на 820 миллиардов долларов (на 64 процента), а американцев — на 240 миллиардов. В итоге суммарный капитал самых состоятельных жителей КНР стал равен 2,11 триллиона долларов. Китай может вскоре обогнать США и стать главной страной по числу миллиардеров, отмечает Forbes.