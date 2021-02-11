Нефти предсказали худшее

ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на февральский отчет организации. Эксперты предсказали, что спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.

Поводом для пересмотра прогноза стало продление ограничительных мер и введение новых локдаунов в некоторых странах, отметили в ОПЕК. Ранее в четверг, 11 февраля, свой прогноз представило Международное энергетическое агентство (МЭА). Там объявили, что спрос опустится до 5,4 миллиона баррелей в сутки, но ждут, что во второй половине года спрос вырастет, отмечает «Интерфакс».

Во вторник, 9 февраля Brent поднялась выше 61 доллара за баррель, достигнув показателя января прошлого года.

Ранее Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодный прогноз по ценам на нефть в обозримом будущем. В ведомстве посчитали возможным, что к 2050 году цена на Brent возрастет до 173 долларов за баррель, хотя в пессимистичном прогнозе речь идет о 48 долларах.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия сделки по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.