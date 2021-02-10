Американский банк призвал вкладываться в Россию

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley объявил, что сейчас пришло время вкладываться в российские активы. Как сообщает газета «Ведомости», аналитики верят, что рубль вырастет по крайней мере на 6 процентов.

«Мы считаем, что пришло время вернуться к российским активам», — уверены в банке.

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Поводом для оптимизма стало снижение геополитических рисков. Аналитики считают, что новые санкции, которые могут ввести США, не окажут серьезного влияния на российскую экономику. Кроме того, рост цены на нефть будет положительно сказываться на динамике российской валюты: во вторник, 9 февраля Brent поднялась выше 61 доллара за баррель, достигнув показателя января прошлого года.

В конце января о привлекательности российского фондового рынка говорили эксперты швейцарского банка UBS. Там заметили, что в настоящее время Россия может похвастаться «самой высокой доходностью дивидендов в мире», а рубль в ближайшие месяцы укрепится вслед за ростом нефтяных цен до 63 долларов за баррель. Аналитики верят в восстановление мировой экономики: по их мнению, этому способствует начавшаяся вакцинация, подешевевший доллар и снижение неопределенности во внешней политике США.

По данным российского Центробанка, общий объем иностранных инвестиций в российские нефинансовые компании за прошлый год сократился почти в 20 раз. Если в 2019-м они составляли 28,9 миллиарда долларов, то в 2020-м — только 1,4 миллиарда.