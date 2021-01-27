Россия войдет в число самых привлекательных рынков для инвестиций

В текущем году российский фондовый рынок войдет в число самых привлекательных для иностранных инвестиций, прогнозируют аналитики швейцарского банка UBS. Как сообщает Bloomberg, акции развивающихся стран заметнее отреагируют на восстановление мировой экономики, кроме того, они стоят дешевле. Наряду с Россией присмотреться также советуют к странам Латинской Америки.

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В UBS заметили, что в настоящее время Россия может похвастаться «самой высокой доходностью дивидендов в мире», а рубль в ближайшие месяцы укрепится вслед за ростом нефтяных цен до 63 долларов за баррель. Аналитики верят в восстановление мировой экономики: по их мнению, этому способствует начавшаяся вакцинация, подешевевший доллар и снижение неопределенности во внешней политике США.

По данным российского Центробанка, за прошлый год инвестиции в отечественные нефинансовые компании сократились почти в 20 раз. Если в 2019-м они составляли 28,9 миллиарда долларов, то в 2020-м — только 1,4 миллиарда.

В августе прошлого года легендарный инвестор из США Джим Роджерс призывал на фоне глобального кризиса вкладывать в Россию. По его мнению, выгоднее всего инвестировать именно в те страны и отрасли, что сильнее остальных пострадали от карантинных мер.