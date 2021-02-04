Нефтяной гигант заявил о многомиллиардных убытках

Чистый убыток англо-голландского нефтегазового концерна Shell составил 21,68 миллиарда долларов по итогам года против прибыли в 15,8 миллиарда в 2019 году. Об этом говорится в отчетности компании.

Чистый убыток за четвертый квартал был равен четырем миллиардам долларов, скорректированная прибыль составила 4,85 миллиарда. Многомиллиардные убытки связаны с низкими ценами на нефть и СПГ, а также со снижением маржи переработки, заявили в Shell.

Ранее стало известно, что ExxonMobil впервые за 40 лет получила годовой убыток. Его объем оценили в 22,4 миллиарда долларов. Выручка в 2020 году упала на 30,7 процента, до 46,5 миллиарда долларов.

Не лучше дела идут и у другого нефтяного гиганта BP, который завершил год с убытком впервые за десять лет. Добыча нефти компанией в прошлом году упала на 8,1 процента (до 3,47 миллиона баррелей в сутки). Выручка гиганта упала на 35 процентов, до 180,37 миллиарда долларов.