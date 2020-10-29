Нефтяной гигант решил увеличить выплаты акционерам в разгар кризиса

Крупнейшая нефтяная компания Shell решила увеличить дивиденды, поскольку прибыль компании в третьем квартале превзошла прогнозы, пишет CNBC.

Нефтяной гигант сообщил о скорректированной прибыли в размере 955 миллионов долларов в третьем квартале. За аналогичный период прошлого года она составила 4,77 миллиарда долларов. Однако по сравнению со вторым кварталом, когда Shell получила 638 миллионов долларов, показатели улучшились.

На фоне этого компания решила поднять выплаты акционерам на четыре процента. Это произошло через шесть месяцев после того, как Shell впервые со времен Второй мировой войны снизила дивиденды в разгар кризиса и после резкого падения цен на нефть. Акции компании упали более чем на 61 процент с начала года.

Ранее стало известно, что Shell массово уволит сотрудников. В общей сложности под сокращения до конца 2022 года попадут 10 процентов работников, или около девяти тысяч человек. В это число входят 1,5 тысячи человек, согласившихся на добровольные увольнения в 2020 году.