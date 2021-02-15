Цена нефти превысила 63 доллара за баррель

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent превысила 63 доллара за баррель впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость североморской нефти на пике выросла на 1,39 процента и достигла 63,3 доллара за баррель. В то же время нефть марки WTI дорожала на 1,4 процента, до 60,2 доллара.

9 февраля сообщалось, что цена на нефть марки Brent поднялась выше 61 доллара за баррель, достигнув показателя января прошлого года.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак сделал прогноз о цене на нефть в 2021 году. Он предположил, что она будет находиться на уровне 45-60 долларов за баррель. В то же время ОПЕК ухудшила прогноз спроса на нефть в текущем году. Эксперты предсказали, что спрос замедлится на 100 тысяч баррелей в сутки и опустится до 5,8 миллиона баррелей.

Рост цен на нефть связан с позицией участников сделки ОПЕК+, которые в конце года согласились ужесточить условия соглашения по ограничению добычи. Дополнительные обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, добровольно снизившая добычу на миллион баррелей в сутки. Следующая встреча объединения должна состояться в марте.