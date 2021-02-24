Власти России не смогли потратить триллион рублей

В минувшем году российские ведомства не смогли использовать 1,2 триллиона рублей бюджетных средств. Об этом говорится в отчете Счетной палаты на сайте ведомства.

Эта сумма переведена в бюджет на 2021 год, в том числе в резервный фонд правительства. Она сопоставима с показателями 2019 года, тогда власти не нашли, на что потратить 1,12 триллиона рублей.

Материалы по теме Нетрадиционные ценности Ученые узнали о последствиях торговли на бирже. Как она меняет политические взгляды россиян? С барского плеча В России подняли подоходный налог для самых богатых. Как это поможет бедным?

Вместе с тем исполненные расходы бюджета выросли более чем на четверть по сравнению с предыдущим периодом. В течение года Россия израсходовала 22,8 триллиона рублей. Ключевой особенностью стали траты на национальные проекты. В них исполнение составило 97,4 процента, что на 5,9 процентных пункта выше, чем в 2019-м.

Хуже всего деньги шли на общегосударственные вопросы (не израсходованы 443 миллиарда рублей), оборону (139 миллиардов), правоохранителей (117 миллиардов), экономику (114 миллиардов) и ЖКХ (69 миллиардов).

В этом же отчете сообщается, что госдолг России по итогам 2020 года вырос на 39,9 процента (на 5,42 триллиона рублей), до 18,99 триллиона рублей, или 17,8 процента ВВП.

Ранее компания СКБ «Контур» на основании данных единой информсистемы (ЕИС) в сфере госзакупок выяснила, что в 2020 году ситуация с ними резко ухудшилась. Высокая концентрация расходов под конец года, что являлось поводом для критики правительства Дмитрия Медведева, оказалась на четверть больше при Михаиле Мишустине.

Такая ситуация тормозит приток денег в экономику и разгоняет инфляцию к концу года. Кроме того, если средства требуется потратить как можно быстрее, вероятность неэффективности трат возрастает.