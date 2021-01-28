Госзакупки в России защитят от контроля со стороны

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который радикально меняет процесс госзакупок и позволяет защитить его как от санкций, так и от контроля со стороны общественности, пишут «Ведомости».

Одной из новаций, предложенных Минфином, станет цифровизация закупок — на всех этапах документооборот станет осуществляться в электронном виде. Другой — сокращение способов выбора поставщика. Вместо 11, как в нынешнем виде, остается только три — это конкурс, аукцион и запрос котировок.

Пропадут из возможных вариантов двухэтапные конкурсы, которые, как считают в Минфине, не нашли применения. Зато вводится понятие комплексной закупки, позволяющей заключить сразу несколько связных контрактов с одной организацией.

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Наиболее сомнительной новацией эксперты называют изменения правил конфиденциальности участников закупок. Если в нынешнем виде компания обязана размещать информацию в публичном доступе, то в случае принятия законопроекта она может отказаться давать согласие на обработку персональных данных.

В пояснительной записке указано, что таким образом недружественные иностранные государства не смогут проследить цепочку сделок между конкретными заказчиками и исполнителями и ввести на их основании санкции.

Между тем замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский указал, что после введения такой нормы о контроле госзакупок со стороны общества также можно будет забыть. Любой недобросовестный заказчик получит право прятать свои данные, и обнаружить злоупотребления будет невозможно.

Ранее общественный контроль помогал выявить подозрительные госзакупки и отменить их. В частности, год назад Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал наклейки с надписью «Обама чмо», брелки-иконы и биты. После этого ведомство сослалось на ошибку и исключило товары из списка.

По итогам 2019 года Счетная палата выявила нарушения при госзакупках и исполнении государственных контрактов на сотни миллиардов рублей.

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