Детской больнице в Москве понадобился иконостас за миллион рублей

Научно-практический центр (НПЦ) специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого объявил аукцион на иконостас с максимальной стоимостью почти миллион рублей. Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок.

Детская больница подчинена департаменту здравоохранения Москвы, но оплатить покупку она, как указано в документации, намерена за счет предпринимательской и другой приносящей доход деятельности. Иконостас понадобился НПЦ для больничного храма Живоначальной Троицы, который находится на первом этаже центра.

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Объявление опубликовано 25 февраля, подать заявку можно до 4 марта, а сам аукцион состоится 6 марта. Начальная цена установлена на уровне 996 тысяч рублей, поставить иконостас с иконами победитель должен в течение 120 дней с момента заключения контракта.

В техзадании указано, что ширина иконостаса должна быть 5,17 метра, высота — 2,63 метра, но окончательный размер может корректироваться. Сюжет икон согласовывается в индивидуальном порядке. Материалом бруса должна быть сосна, а количество металла — сведено к минимуму.

НПЦ специализированной медицинской помощи детям возглавляет нейрохирург Андрей Притыко. Помимо медицинского образования, у него имеется диплом духовной академии, также он входит в Совет при президенте России по госполитике в сфере защиты семьи и детей. Больница, как указано на сайте, находится под патронажем Русской православной церкви. Также для лечения в ней регулярно собираются пожертвования, например, на сайте «Русфонда».

Ранее Северо-Кавказский филиал ведомственной охраны Минэнерго России заказал через госзакупки наклейки с надписью «Обама чмо», а также биту, мангалы, брелок-икону «молитва водителя», знак такси и 60 наименований освежителя воздуха.

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