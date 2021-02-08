В России ухудшилась ситуация с расходами бюджета

По итогам 2020 года концентрация расходов бюджета в четвертом квартале и декабре выросла. Об этом говорит исследование компании СКБ «Контур», проверившей данные единой информсистемы (ЕИС) в сфере госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

Такая ситуация многие годы считается одной из основных проблем госрасходов, эксперты называли ее в числе поводов для критики правительства Дмитрия Медведева. Однако с приходом Михаила Мишустина ситуация резко ухудшилась.

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В четвертом квартале 2020 года объем закупок составил 3,8 триллиона рублей, что на 24 процента больше, чем в 2019-м. При этом на декабрь пришлось 1,75 триллиона — рост на 73 процента.

Проблема так называемого «бюджетного навеса» в том, что он тормозит приток денег в экономику, разгоняет инфляцию к концу года, а также создает опасность непродуманных трат. В ситуации, когда средства требуется потратить как можно быстрее, расходы с большей вероятностью окажутся неэффективными.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект, радикально изменяющий процесс госзакупок. В случае его принятия компания может отказаться от раскрытия своих данных, что позволит ей защититься как от возможных западных санкций, так и от контроля со стороны общества.

Между тем международное рейтинговое агентство Fitch назвало оппозиционера Алексея Навального угрозой российскому бюджету. По мнению аналитиков, из-за ситуации с ним властям России для достижения нужного результата на выборах в Госдуму придется потратить больше, чем планировалось.