В России призвали избавиться от власти «ядовитого» доллара

России в срочном порядке нужно принять меры, чтобы свести зависимость экономики от доллара к минимуму, поскольку администрация США во главе с Джо Байденом сигнализирует о планах усилить санкционное давление на Москву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова замминистра иностранных дел Сергея Рябкова.

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«Нам нужно дистанцироваться от финансовой и экономической системы США и избавиться от зависимости от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий (...). Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», — сказал Рябков. Он указал, что за последние годы США провели более 90 раундов антироссийских санкций в рамках которых под ограничения попали российские банки, госкорпорации, компании нефтегазового сектора, высшие должностные лица и бизнесмены.

В то же время дипломат напомнил, что МИД России не отвечает за экономическую политику страны. Рябков не уточнил, какие конкретно шаги Москва может предпринять, чтобы снизить долларовую зависимость.

Как отмечает агентство, в последние несколько лет Россия последовательно сокращала зависимость от «американских активов». Так, в январе 2021 года золото впервые обошло доллар в составе международных резервов страны. Однако Bloomberg пишет, что американская валюта все еще остается для страны одним из главных платежных средств при осуществлении международных расчетов. Кроме того, более четверти российского госдолга находится в руках иностранных инвесторов.