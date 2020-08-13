Россия начала отказываться от доллара

Россия получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем. Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США. Об этом пишет Bloomberg.

За чуть более 50 процентов товаров, которые Китай купил у России в первом квартале, страна получила расчет в евро. Доля этой валюты в оплате экспорта из России в Евросоюз увеличилась с 38 до 43 процентов на конец 2019 года.

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Топливо, наряду с древесиной, является основной составляющей экспорта в Китай. Однако аналитик Fitch Ratings Inc. Дмитрий Маринченко считает, что расчеты в долларах удобнее, поэтому не стоит ожидать полной «дедолларизации».

Шаги России в этом направлении не смогли ослабить доминирующую роль американской валюты в мировой финансовой системе. Доля валютных торгов в долларах выросла с 87,6 процента в 2016 году до 88,3 процента в 2019 году.

Двусторонний товарооборот Китая и России в прошлом году был равен около 109 миллиардов долларов. Общий объем мировой торговли — 19 триллионов долларов.