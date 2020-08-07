Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.

Постепенный отказ от доллара начинает приближать две страны к «финансовому альянсу», говорится в исследовании. Стороны заинтересованы в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках, считают эксперты. Однако они указывают на то, что более 93 процентов мировой торговли осуществляется в долларах или евро.

Двусторонний товарооборот Китая и России в прошлом году составил около 109 миллиардов долларов. Общий объем мировой торговли — 19 триллионов долларов.

Ранее один из главных инвестиционных банков мира Goldman Sachs заявил, что текущая финансовая политика властей США подрывает доверие к доллару, заставляя инвесторов скупать золото. Бывший глава Morgan Stanley Asia Стивен Роуч предсказал, что в 2021-2022 годах доллар обвалится на треть по отношению к основным валютам.