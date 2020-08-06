Экономике предрекли проблемы из-за появления вакцины от коронавируса

Появление эффективной вакцины против коронавируса может вызвать проблемы на фондовых рынках, предупреждают аналитики Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

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Инвесторам следует учитывать риск того, что вакцина приведет к волатильности и распродаже облигаций. Также экономисты предрекают отток средств из акций технологических компаний в циклические акции. Рынок недооценивает возможность успешных испытаний вакцины в ноябре, предупреждает банк.

Если ее появление совпадет со сменой администрации США, то акции развивающихся стран могут выиграть, считает Goldman Sachs. Аналитики советуют инвесторам вкладываться в опционы.

Ранее сингапурский хедж-фонд APS Asset Management Pte предложил отказаться от низкодоходных и надежных активов в пользу наличных на фоне риска военного конфликта США и Китая. К числу низкодоходных относятся гособлигации США. В июне американский госдолг достиг 26 триллионов долларов, установив абсолютный рекорд.