Китайская компания разбогатела на коронавирусе

Акции китайского фармацевтического магната Chongqing Zhifei Biological Products Co. выросли на 80 процентов с тех пор, как Управление по надзору за качеством медикаментов Китая разрешило клинические испытания вакцины от коронавируса. Глава компании Цзян Женшэн разбогател на 14,4 миллиарда долларов в этом году, пишет Bloomberg.

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С ростом на 256 процентов за год, акции Zhifei являются лучшими в индексе ChiNext, куда входят инновационные и высокотехнологичные компании. Состояние Женшэна выросло более чем в два раза только в июле и достигло 19,4 миллиарда долларов. Это стало самым быстрым приростом капитала среди 500 самых богатых людей мира.

Его компания продает вакцины от таких заболеваний, как грипп и менингит. Чистый доход корпорации за первые шесть месяцев 2020 года составил 1,5 миллиарда юаней (143 миллиона долларов), что на 30 процентов больше, чем в прошлом году. Даже бывший директор Zhifei У Гуанцзян удвоил свое состояние до 4,5 миллиардов долларов, хотя имеет только 8 процентов акций фирмы.

В связи со вспышкой коронавируса в этом году акции многих производителей лекарств взлетели. Например, ценные бумаги Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., чей тест на COVID-19 был одобрен Управлением по контролю за продуктами питания и лекарствами США, подскочили в 30 раз с апреля.

Стоимость вакцины, которую разрабатывает американская компания Moderna, может составить около 50-60 долларов за курс. Стоимость ее акций в этом году увеличились почти в четыре раза.

Другие компании, которые тоже занимаются разработкой препарата, оценивали стоимость своего продукта дешевле.