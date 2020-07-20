США назвали главным тормозом мировой экономики

США могут потянуть весь мир вниз, поскольку неэффективная борьба страны с пандемией коронавируса тормозит глобальное восстановление, пишет Reuters.

Многие страны зависят от американской экономики, поэтому они опасаются ухудшения ситуации в США. «Когда США чихают — мир подхватывает простуду», — пишет издание. Международный валютный фонд (МВФ) назвал социальные волнения одним из главных рисков для экономического роста. Повышение уровня бедности американцев может еще больше ослабить спрос и замедлить восстановление.

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На США приходится около четверти мирового ВВП. Даже ведущие экономики зависят от американского рынка. Например, немецкий экспорт в США в мае упал на 36 процентов в годовом выражении. Восстановление Японии, по прогнозам, тоже затянется, если распространение коронавируса в США не будет остановлено, а экспорт из азиатских стран не будет расти.

Власти США направили три триллиона долларов на поддержку экономики, но срок действия этих программ истекает. Американский ВВП сократился на 5 процентов в первом квартале 2020 года, что стало самым большим падением со времен финансового кризиса 2008 года.

В июне госдолг США достиг 26 триллионов долларов и установил абсолютный рекорд. Он вырос на триллион долларов за месяц. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), он может увеличиться до 131,1 процента ВВП в 2020 году.