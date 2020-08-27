Страх перед санкциями США вынудил Россию добывать больше золота

Угроза новых санкций со стороны США будет стимулировать Россию добывать больше золота. Страна может стать его крупнейшим мировым производителем к 2029 году, обогнав Китай и Австралию. Об этом пишет CNBC со ссылкой на прогноз компании Fitch Solutions.

Страх того, что российские государственные банки будут ограничены в долларовых операциях из-за напряженности между странами, вынудил ЦБ наращивать золотые запасы, отмечают аналитики. Fitch прогнозирует рост добычи золота в России с 11,3 миллиона унций в этом году до 15,5 миллиона унций в 2029 году (рост на 3,7 процента).

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Добыча металла в Китае, который в настоящее время является лидером отрасли, в период с 2020 по 2029 год останется, по прогнозам, примерно на таком же уровне (рост на 0,2 процента). При этом предыдущие 10 лет производство золота в стране ежегодно росло в среднем на 3,1 процента. Введение строгих экологических норм и закрытие небольших рудников называют главными причинами падения показателей.

Санкции США в отношении России были впервые введены в 2014 году после присоединения Крыма, в последующие годы санкционный пакет расширился. Отношения между двумя странами оставались нестабильными, поскольку США рассматривали Россию как главную угрозу своей национальной безопасности.

Ранее редактор экономического отдела одной из ведущих газет Германии Die Welt Хольгер Цшепиц заявил, что стратегия России постоянно увеличивать золотые запасы оказалась наиболее правильной на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса.

В ближайшие несколько лет, по прогнозам аналитиков, цена на золото может подскочить по крайней мере вдвое — с двух до четырех тысяч долларов за унцию.