В Кремле заговорили о рисках из-за будущих санкций США

Россия вынуждена будет применять необходимы меры для минимизации последствий возможных будущих санкций со стороны США, чтобы защитить интересы страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Он выразил сожаление, что деятельность последних президентов США, сначала Дональда Трампа, а теперь и Джо Байдена начинается с разбирательств в отношении России и введения санкций. По словам представителя Кремля, «речь идет буквально о десятках решений санкционного характера», что заставляет хеджировать риски.

При этом Песков заметил, что предсказывать действия оппонентов сложно из-за непредсказуемости их поведения. Поэтому, заключил он, возможны любые сценарии.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что новые санкции против России, вероятно, введут уже на следующей неделе. Поводом для них станет доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2020 года.

В документе указано, что российские власти пытались дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. Санкции предлагается наложить и на Иран, однако по противоположной причине. В разведке полагают, что в Исламской Республике, напротив, пытались не допустить победы Трампа.

Между тем, как сообщалось в начале марта, главной угрозой для российской экономики остается возможное расширение санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В США рассматривают инцидент как повторный случай применения химического оружия (первым называется отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании). Вашингтон через три месяца может ввести ограничения на российский госдолг в рублях. Если это случится, то американским фондам придется избавиться от облигаций федерального займа (ОФЗ), из-за чего российскому рублю грозит обвал до рекордно низких значений.