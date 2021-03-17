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В Кремле заговорили о рисках из-за будущих санкций США

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Россия вынуждена будет применять необходимы меры для минимизации последствий возможных будущих санкций со стороны США, чтобы защитить интересы страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Он выразил сожаление, что деятельность последних президентов США, сначала Дональда Трампа, а теперь и Джо Байдена начинается с разбирательств в отношении России и введения санкций. По словам представителя Кремля, «речь идет буквально о десятках решений санкционного характера», что заставляет хеджировать риски.

При этом Песков заметил, что предсказывать действия оппонентов сложно из-за непредсказуемости их поведения. Поэтому, заключил он, возможны любые сценарии.

Ранее телеканал CNN сообщил, что новые санкции против России, вероятно, введут уже на следующей неделе. Поводом для них станет доклад американской разведки о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2020 года.

В документе указано, что российские власти пытались дискредитировать Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. Санкции предлагается наложить и на Иран, однако по противоположной причине. В разведке полагают, что в Исламской Республике, напротив, пытались не допустить победы Трампа.

Между тем, как сообщалось в начале марта, главной угрозой для российской экономики остается возможное расширение санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В США рассматривают инцидент как повторный случай применения химического оружия (первым называется отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании). Вашингтон через три месяца может ввести ограничения на российский госдолг в рублях. Если это случится, то американским фондам придется избавиться от облигаций федерального займа (ОФЗ), из-за чего российскому рублю грозит обвал до рекордно низких значений.

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