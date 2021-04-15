В Госдуме оценили влияние новых санкций США на Россию

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает, что возможное введение новых санкций США против России не будет трагедией. Такую оценку он дал в комментарии радиостанции «Говорит Москва».
Парламентарий объяснил, что ценные бумаги России покупают американские инвесторы, им хотят ограничить приобретение таких бумаг. «Фактически удар по американским инвесторам, потому что бумаги надежные, с очень хорошей доходностью, многие инвесторы американские с удовольствием покупают госдолг», — заявил депутат.
Аксаков добавил, что новые санкции будут неприятными, но это больше политическое решение. Низкий уровень госдолга и накопленные резервы позволяют решать те задачи, которые стоят перед российским правительством, уверен он.
Ранее агентство Reuters сообщило, что новые антироссийские санкции США могут включать в себя ограничения, связанные с российским суверенным долгом. Под влиянием этих новостей обвалился курс рубля.
Bloomberg писал, что США вышлют из страны десять российских дипломатов и введут новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян.
Ответ России на возможную высылку ее дипломатов из США будет зеркальным, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.