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Совфед анонсировал ответ России США после высылки дипломатов и новых санкций

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Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ответ России на возможную высылку ее дипломатов из США будет зеркальным, анонсировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 15 апреля.

«Если речь идет о высылке, я думаю, что ответ будет однозначно такой же, не меньше, а, может быть, даже и больше», — сказал сенатор.

Он выразил уверенность в том, что российская сторона не оставит без ответа и введение США новых антироссийских санкций. «Надо найти те точки болевые, которые для Америки реально будут очень чувствительными», — отметил парламентарий.

В то же время Джабаров напомнил, что решения по такого рода вопросам принимает политическое руководство страны.

Ранее в четверг издание Bloomberg сообщило о планах США выслать из страны десять российских дипломатов, а также ввести новые санкции против физических и юридических лиц из России. Предполагается, что ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. СМИ также пишут, что новые антироссийские санкции могут включать ограничения, связанные с российским суверенным долгом.

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