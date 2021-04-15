США ввели санкции против 16 россиян за «вмешательство в выборы»

Минфин США ввел санкции против 16 граждан России и 16 юридических лиц, объяснив это «вмешательством в выборы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее в четверг, 15 апреля, также стало известно, что США высылают десятерых российских дипломатов, сотрудников российского представительства в Вашингтоне, в рамках нового пакета антироссийских санкций.

О планах США ввести новые санкции против России стало известно накануне. Ранее в Кремле заявили, что вероятные новые американские санкции не поспособствуют встрече двух лидеров, ранее предложенной президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что если США введут новые антироссийские санкции, это не будет соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.

Во вторник, 13 апреля, глава Белого дома позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, саммит может состояться предстоящим летом. Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что встреча двух лидеров может состояться уже «в предстоящие недели».