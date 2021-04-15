Курс доллара взлетел на новостях о санкциях США

Курс доллара взлетел на новостях о введении новых санкций США против России. Валюта подорожала на 1,62 процента (до 77,4 рубля), свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс евро вырос на 1,3 процента (до 92,2 рубля). На момент публикации евро опустился до 91,9 рубля. Это произошло на фоне того, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. США запретили давать России в долг. Теперь американским компаниям нельзя напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, ФНБ или Минфином.

Белый дом подчеркнул, что новый указ Байдена должен дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

О планах США ввести новые санкции против России стало известно накануне. На фоне этого обвалился курс рубля. Утром в ходе торгов доллар вырос до 77,1 рубля.