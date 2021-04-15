США запретили давать России в долг, теперь американским компаниям нельзя напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

С 14 июня финансовым учреждениям США будет запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации и предоставлять ссуды. В заявлении Белого дома указано, что при необходимости санкции против российского госдолга будут еще расширены.

Кроме того, ограничения (по линии Минфина) коснулись шести российских технологических компаний. Они, по мнению Вашингтона, работают на военных и разведку. Одна из этих фирм — Positive Technologies, еще в марте компания собиралась выйти на IPO с оценкой в 4 миллиарда долларов, отмечает The Bell.

Вашингтон подчеркнул, что новый указ президента Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

Ранее в четверг, 15 апреля, вероятность введения санкций прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Москва считает подобные санкционные устремления незаконными, и российская сторона не хотела бы строить отношения с США по ленинской формуле: «шаг вперед, два шага назад».