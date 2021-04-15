Российский Минфин отреагировал на введение санкций против госдолга

Минфин России отреагировал на введение санкций США против российского госдолга. С 14 июня, когда они вступят в силу, ведомство будет размещать только новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ), при этом доразмещение зарегистрированных ранее серий будет прекращено. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что могут взять паузу в проведении аукционов ОФЗ, чтобы обстановка на рынке стабилизировалась. «Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках», — успокоили в министерстве.

В Минфине добавили, что решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры.

Ранее 15 апреля Белый дом ввел очередной пакет санкций против России. На этот раз они затронули российский госдолг. С 14 июня американским компаниям будет запрещено напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином.

Объясняя введение новых санкций против России, президент США Джо Байден сказал, что они обусловлены «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», которая исходит от Москвы. Вашингтон уверен, что вредоносная активность России серьезно угрожает как национальной безопасности Соединенных Штатов, так и их экономике и внешней политике.