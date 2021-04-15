Кремль оценил перспективы встречи Путина с Байденом после санкций США

Вероятные новые американские санкции не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Так перспективы встречи оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 15 апреля.

Он также уточнил, что вопрос об уровне участия российской делегации в климатическом саммите, который пройдет в онлайн-формате 22-23 апреля, пока обсуждается.

Накануне Песков заявил, что если США введут новые антироссийские санкции, это не будет соответствовать словам Байдена о необходимости выстраивания стабильных отношений.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил российскому коллеге и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ранее в четверг издание Bloomberg сообщило о планах США выслать из страны десять российских дипломатов, а также наложить ограничения на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Кроме того, речь может идти об ограничениях, связанных с российским суверенным долгом.