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США обвинили СВР в причастности к широкомасштабной кампании кибершпионажа

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Фото: Sergio Flores / Reuters

Служба внешней разведки (СВР) России причастна к широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием программного обеспечения фирмы SolarWinds. С таким обвинением в четверг, 15 апреля, выступил Белый дом.

«Сегодня Соединенные Штаты официально заявляют, что СВР, также известная как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, является виновником широкомасштабной кампании кибершпионажа, в которой использовалась платформа SolarWinds Orion и другие структуры информационных технологий», — говорится в сообщении.

Ранее США объявили о введении новых санкций против России. Белый дом подчеркнул, что новый указ президента Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

О планах США ввести новые санкции против России стало известно накануне. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что российская сторона осуждает и считает незаконными подобные санкционные устремления.

Предыстория: Байден ввел новые санкции против России
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