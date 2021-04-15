Россия пригрозила «неотвратимым» ответом на американские санкции

Ответ Москвы на последние американские санкции будет «неотвратимым». Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе регулярного брифинга, трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

Захарова пригрозила, что шаг США получит решительный отпор. «В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на Соединенных Штатах Америки», — подчеркнула она.

Вместе с тем дипломатический источник сообщил ТАСС, что реакция Москвы на санкции США будет жесткой.

О введении новых санкций против России американские власти объявили ранее в четверг, 15 апреля. Белый дом подчеркнул, что новый указ президента США Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».