США ввели санкции против российских новостных сайтов

США в числе остального перечня антироссийских ограничений ввели санкции против четырех российских новостных сайтов — они якобы сотрудничали с разведывательными службами и участвовали в кампаниях по дезинформации, предположительно устроенных правительством страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское министерство финансов.

Речь идет о сайтах SouthFront, NewsFront, портале «Фонд стратегической культуры» и агентстве «Инфорос». По американским данным, они сотрудничают и управляются сотрудниками ФСБ, ГРУ и СВР и фокусируются на темах, вызывающих разногласия в США.

Уточняется, что SouthFront и «Фонд стратегической культуры» якобы принимал участие в российском вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

О введении новых санкций против России американские власти объявили ранее в четверг, 15 апреля. Белый дом подчеркнул, что новый указ президента США Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».