Зеленский встретится с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на источник в МИД Турции сообщает РИА Новости.

Собеседник уточнил, что встреча пройдет во время визита украинского президента в Турцию. ТАСС сообщает, что эту информацию подтвердили и в администрации Эрдогана. Сколько времени Зеленский пробудет за границей, пока не уточняется.

Ранее стало известно, что президент Украины в конце следующей недели совершит поездку в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит ситуацию в Донбассе. Киев также намерен организовать трехстороннюю встречу Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, при этом участие президента России Владимира Путина в мероприятии не планируется.

2 апреля стало известно, что Владимир Зеленский почти час беседовал по телефону с американским лидером Джо Байденом. Президент США заверил украинского коллегу, что у него есть полная информация о происходящем на Украине и вокруг нее.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.