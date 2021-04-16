Украина провела в Донбассе учения со стрельбой

Государственная пограничная служба Украины провела учения в Донецкой области. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщает «24 канал».

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В ведомстве заявили, что пограничники выполнили задачи по отражению «российской агрессии» в Донбассе. Экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Расчеты станковых и противотанковых гранатометов отрабатывали упражнения боевой стрельбы, командиры тренировались в управлении огнем.

Кроме того, с участием персонала Донецкого пограничного отряда прошли занятия по охране и обороне позиций, с обустройством полевых укреплений.

14 апреля Вооруженные силы Украины устроили масштабные маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма. Кроме того, Киев анонсировал антитеррористические учения в Сумской области на границе с Россией.

В конце марта началось очередное обострение ситуации в Донбассе. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.