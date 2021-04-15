Украина анонсировала антитеррористические учения на границе с Россией

Власти Украины анонсировали проведение антитеррористических учений на границе с Россией. Об этом пишет «Страна.ua».

16 апреля учения стартуют в Сумской области. Тренировки бойцов Службы безопасности Украины, Нацгвардии, полиции и пограничников продлятся до конца мая. Особое внимание планируется уделить приграничным районам.

Во время учений будет использоваться боевое огнестрельное оружие, военная техника и радиотехнические средства. Возможны проверки документов и осмотр автомобилей граждан.

Учения СБУ также начались в Харьковской области. Они продлятся до лета.

Накануне вооруженные силы Украины устроили масштабные маневры с участием танков и артиллерии возле Крыма.