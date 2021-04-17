Член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил о новом раунде эскалации на Украине из-за США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил о заявлении Пентагона о том, что он не намерен прекращать операции военных кораблей в Черном море, несмотря на заявления президента США Джо Байдена о заинтересованности Вашингтона в де-эскалации.

«Вот эта линия подтверждается всей политикой США. Слова же Байдена не подкреплены ничем. А скоро и новая переброска военных инструкторов США и НАТО на Донбасс, глядишь, подоспеет. Конечно, во имя "де-эскалации", ради чего же еще», —заключил Пушков.

Ранее 14 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Министерству оборону на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. В связи с этим МИД Украины выразил протест и назвал закрытие попыткой нарушения норм международного права.

В НАТО призвали Россию прекратить провокации в Черном море.