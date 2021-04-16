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США начнут следить за Россией из Норвегии

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Фото: John Moore / Getty Images

Соединенные Штаты построят в Норвегии инфраструктуру для того, чтобы следить за Россией. Об этом заявил норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен, его цитирует The Barents Observer.

По словам главы военного ведомства, стороны уже подписали соответствующее соглашение. По условиям договора, Вашингтон сможет использовать три аэродрома и базу военно-морских сил (ВМС), а также построить ангар для патрульных противолодочных самолетов США и НАТО и систему подачи топлива на базе Рамсунд.

Таким образом США намерены следить за российскими подводными лодками Северного флота. Ожидается, что к 2022 году Норвегия получит пять противолодочных самолетов P-8A Poseidon, которые в настоящее время строит компания Boeing.

При этом Бакке-Йенсен подчеркнул, что соглашение не предусматривает строительства американских военных баз и не ведет к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Кроме того, в документе прописано, что корабли и самолеты, прибывающие в Норвегию, не могут провозить на борту ядерное оружие.

Ранее глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что война с Россией — самое страшное, что может случиться, однако это маловероятный вариант развития событий. Кристофферсен добавил, что диалог всегда может привести к совместным решениям, а в отношениях РФ с Норвегией и ее союзниками следует снижать напряжение.

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