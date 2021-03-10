Глава МИД Великобритании обсудит с Эстонией и Норвегией «российскую угрозу»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб обсудит с Эстонией и Норвегией «российскую угрозу». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сообщение британского министерства иностранных дел.

Согласно официальному заявлению, Рааб посетит Таллин и Осло для переговоров, связанных с региональной угрозой, исходящей от России. Также на повестке дня будут вопросы изменения климата.

В преддверии своего визита в «близкие по духу» страны глава МИД Великобритании отметил, что наиболее остро угрозу безопасности, создаваемую Россией, ощущают именно ее соседи. По его словам, Великобритания намерена «стоять плечом к плечу» со своими друзьями в Прибалтике и Скандинавии, как в военном плане, так и в области борьбы с российской дезинформацией и дестабилизирующей деятельностью.

10 марта Рааб в Таллине встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и проведет переговоры с представителями всех трех прибалтийских стран. Планируется, что стороны затронут проблемы безопасности и восстановления после пандемии. 11 марта он отправится в Осло и обсудит с норвежскими министрами, а также с главами МИД Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции вопросы изменения климата и угрозы, исходящие от «враждебных» государств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу СМИ. «Если британские коллеги считают, что, исповедуя тактику замалчивания и торможения передачи ответа, они смогут избежать диалога на этот счет — нет, они ошибаются», — сказала представитель ведомства. По ее словам, Лондон не сможет этого избежать, и в ближайшее время такие представления британской стороне будут сделаны.

В конце февраля Захарова сообщила об утечке документов МИД Великобритании о том, что Лондон через посредников финансово поддерживает и вручную управляет работой различных информационных изданий.