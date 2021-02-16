Россия снова продлила запрет на авиасообщение с Великобританией, ограничения будут действовать до 16 марта. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает РИА Новости.

Уточняется, что данное решение принято в целях обеспечения защиты населения России от распространения нового штамма коронавируса. «Действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года», — говорится в заявлении.

Ранее запрет на пассажирские перевозки был продлен до 16 февраля включительно.

В декабре 2020 года Россия прекратила авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь 22 декабря. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.