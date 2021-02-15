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Африканский штамм коронавируса оказался опаснее британского

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Фото: Fernando Carranza / Reuters

Исследователи Института Пастера во Франции выяснили, что мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 из Южной Африки обладает повышенной устойчивостью к гуморальному иммунитету, что делает его более опасным для человека. При этом южноафриканский штамм отличается большей сопротивляемостью, чем другой мутировавший штамм из Великобритании. Об этом сообщается в препринте, доступном в репозитории bioRxiv.

Исследователи выделили штаммы B.1.1.7 (возник в Великобритании) и B.1.351 (ЮАР) и определили их чувствительность к специфическим к SARS-CoV-2 антителам, присутствующим в сыворотке крови и мазках из носа пациентов с COVID-19. Для сравнения с чувствительностью оригинального штамма D614G ученые воспользовались репортными клетками, синтезирующими зеленый флуоресцентный белок. После инкубирования коронавирусом в течение ночи клетки, добавленные в сыворотку, начинают светиться.

Как показали результаты, B.1.1.7 был нейтрализован в 79 из 83 сывороток выздоровевших пациентов, собранных через девять месяцев после появления симптомов, что почти аналогично для штамма D614G. Однако в 40 процентах сывороток активность антител против B.1.351 снизилась или полностью прекратилась. Кроме того, антитела, полученные от вакцинированных людей, также оказались менее эффективны против африканского штамма.

Гуморальный иммунитет направлен против патогенов в биологических жидкостях организма и осуществляется через выработку антител B-лимфоцитами в плазме крови.

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