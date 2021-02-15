Новый штамм коронавируса назвали более смертоносным

Ученые назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30-70 процентов более смертоносным. Об этом сообщает издание Science Alert.

Уже подтверждено, что вирус на 35-45 процентов легче передается от человека к человеку. Он обнаружен как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые десять дней. По оценкам, к марту 2021 года штамм станет доминирующим во многих штатах США, что приведет к всплеску заболеваемости, если не будут приняты меры по сдерживанию распространения заболевания.

Одна из возможных причин увеличения риска смерти состоит в том, что люди, которые заразились этим вирусом, могут иметь более высокую вирусную нагрузку, то есть большее количество вируса в организме, что связано с более серьезным течением COVID-19.

Ранее ученые определили причину, почему B.1.1.7 заразнее предшественников. Оказалось, что мутантный вариант белка шипа имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором hACE-2, что облегчает заражение человеческих клеток.