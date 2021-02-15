Названы побочные эффекты популярного лекарства

В Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали побочные эффекты ибупрофен. Об этом сообщает Express

Отмечается, что более чем у одного человека из ста, принимавших это популярное лекарство, наблюдались головокружение, тошнота, несварение желудка и головные боли.

Также в ряде случаев может возникнуть риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Кроме того, не исключена серьезная аллергическая реакция на препарат.

В сентябре врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл правду об ибупрофене после слухов о том, что его нельзя использовать при лечении коронавируса. «На сегодня убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, нет», — подчеркнул Комаровский. Он добавил, что медики продолжают рекомендовать его как эффективное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.