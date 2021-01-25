Популярные лекарства оказались опасными при коронавирусе

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) во время COVID-19 опасны и могут помешать борьбе иммунной системы с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Йельского университета в США. Их статья опубликована в Journal of Virology.

Известно, что НПВП подавляют активность ферментов циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2 (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), которые опосредуют производство простагландинов, играющих различные биологические роли в воспалительных реакциях. В результате препараты могут потенциально повлиять на восприимчивость организма к инфекции, размножение вируса внутри клеток и действие иммунной системы.

Результаты экспериментов с использованием культур человеческих клеток и мышиной модели показали, что популярные ибупрофен и мелоксикам не повлияли на экспрессию белков ACE2, проникновение вируса в клетки или его репликацию. Однако препараты снижали продукцию провоспалительных цитокинов и нарушали гуморальный иммунный ответ на SARS-CoV-2, что выражалось в снижении уровня нейтрализующих антител.

Таким образом, противовоспалительная активность НПВП может быть пагубной на ранних стадиях инфекции SARS-CoV-2, потому что на данном этапе воспалительные реакции помогают бороться с инфекцией. Однако на более поздних стадиях COVID-19 препараты могут помочь в борьбе с цитокиновым штормом, который может привести к смерти.