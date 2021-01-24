Найдены странные различия в смертности от COVID-19 у разных рас

Специалисты из университета королевы Марии в Лондоне и одного из крупнейших фондов Национальной службы здравоохранения Великобритании Barts Health провели исследование и нашли странные различия в течении COVID-19 у пациентов из разных этнических групп. Результаты научной работы опубликованы в медицинском журнале BMJ Open.

Ученые проанализировали данные 1737 пациентов старше 16 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией — все они проходили лечение в период с 1 января по 13 мая 2020 года в одной из больниц фонда Barts Health. Как уточняется, 538 больных (31 процент) были выходцами из Азии, 340 пациентов (20 процентов) — чернокожими, еще 707 человек (40 процентов) — белыми.

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511 человек — 29 процентов от общего числа — умерли к 30-му дню лечения. Отмечается, что пациенты из этнических меньшинств были моложе. Выходцы из Азии в 1,54 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чем белые пациенты, а пациенты с темным цветом кожи — в 1,8 раза чаще.

Исследование также показало, что вероятность смерти у людей азиатского происхождения была в 1,49 выше, чем у белых больных, а у чернокожих — в 1,3 раза выше. Более того, у выходцев из Азии и чернокожих пациентов риск оказаться на ИВЛ и в отделениях интенсивной терапии оказался выше на 50-80 процентов, чем у белых больных того же возраста.

Доктор Йизе Ван, преподаватель в университете королевы Марии и специалист фонда Barts Health, подчеркнул, что исследование выявило нетипичное влияние COVID-19 на чернокожих и людей азиатского происхождения. «Чернокожие и выходцы из Азии, поступившие в больницы Barts Health с COVID-19, были значительно моложе, тяжелее переносили болезнь и имели более высокую смертность по сравнению с белыми пациентами того же возраста и исходного состояния здоровья», — отметил Ван.

Ученые уточнили, что в рамках исследования они изучили данные большого количества пациентов, однако не смогли сделать более подробную разбивку по этнической принадлежности.

Ранее сообщалось, что ученые нашли связь между COVID-19 и повреждениями сосудов мозга. Коронавирус не проникает в ткани мозга, однако способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него, что может повлиять на кровотечения и инсульты.