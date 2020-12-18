Врачи описали смерть от коронавируса

Американские ученые сообщили о наличии двух стадий протекания тяжелой формы COVID-19. Соответствующее исследование врачей, описывающее смерть пациентов, опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Чтобы проанализировать влияние коронавируса на организм, специалисты Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital) изучили описанные материалы вскрытия 24 пациентов, умерших от COVID-19. В результате детального ознакомления с данными медикам удалось визуализировать расположение вируса SARS-CoV-2 в образцах легких заболевших коронавирусом.

Материалы по теме Прирожденные убийцы Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова? «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

На основе полученных данных ученые выяснили, что существуют две стадии тяжелой формы коронавируса. Ранняя фаза определяется высоким содержанием вируса в легких, в результате чего организм стимулирует экспрессию генов, необходимых для запуска иммунной реакции. На поздней стадии следов вируса практически нет, однако вероятность смертельного исхода остается крайне высокой. Это связано с высокой степенью повреждения легких.

По словам медиков, протекание тяжелой формы COVID-19 у разных людей может проходить по-разному. «Реакция организма на вирус может быть уникальной даже в разных частях одного и того же легкого», — отметил автор исследования доктор Дэвид Т. Тинг (David T. Ting). Также специалисты выяснили, что использование противовирусных препаратов — например, ремдесивира — может быть эффективным только на ранней стадии заболевания.

Ранее российские медики оценили влияние коронавируса на продолжительность жизни пациента. По словам иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, продолжительность жизни переболевших COVID-19 может сократиться при условии, что у пациента разовьются различные хронические заболевания.